El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, con un máximo de 26 grados. Esta variación térmica sugiere que los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un inicio de día fresco, pero con la posibilidad de disfrutar de un tiempo cálido y agradable en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, alrededor del 29%. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas, cuando la combinación de temperatura y humedad será favorable para disfrutar del aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 20 km/h, lo que no debería representar ningún inconveniente para las actividades cotidianas.

La salida del sol está programada para las 08:41, y el ocaso se producirá a las 20:00, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día largo y soleado. Este clima favorable es perfecto para paseos, deportes al aire libre o simplemente para disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En resumen, el pronóstico para hoy en Salceda de Caselas es de un día despejado, cálido y sin lluvias, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar al máximo el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.