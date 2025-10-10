El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana, pero comenzando a ascender rápidamente hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 25 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 35% durante las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 10 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones en Ribadumia durante el día de hoy, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.