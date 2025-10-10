El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos de alrededor del 31% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que variará entre 5 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más cálidas. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:41, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 20:00, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones son perfectas para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.