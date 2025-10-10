El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 25 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que esta cifra disminuya, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o visitas a los hermosos paisajes naturales que rodean Pontevedra.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.