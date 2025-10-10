El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados hacia el mediodía, y continúe subiendo hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza alta en la madrugada (77%), irá disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 36% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 27 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

La puesta de sol está programada para las 20:00 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero sin llegar a ser frías. Se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.