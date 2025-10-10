El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 18 grados al mediodía y alcanzará un máximo de 27 grados hacia las 17:00. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 92% a las 07:00, lo que podría hacer que la mañana se sienta un poco más fresca. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 39% hacia las 19:00, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h hacia las 15:00. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante durante las horas más cálidas del día.

No se esperan lluvias en ninguna parte de la jornada, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Ponteareas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 08:40 y el ocaso a las 20:00, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.