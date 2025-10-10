El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente en las primeras horas de la tarde antes de repuntar hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios naturales que ofrece la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:00 horas, momento en el que el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular del ocaso.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para aprovechar el entorno natural y disfrutar de la belleza de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.