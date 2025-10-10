El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , comenzando con un fresco de 16 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados a las 17:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque las mañanas y noches serán frescas, las horas centrales del día ofrecerán un calor agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 70% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 29% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las temperaturas más cálidas, contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol está programada para las 08:41 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 20:00 horas, brindando un día largo y luminoso. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de la belleza natural de Poio, así como de sus espacios al aire libre. En resumen, hoy será un día espléndido en Poio, ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia o el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.