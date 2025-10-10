El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 14 grados , proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados por la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. Durante las horas más cálidas, se prevé que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 29 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas pico de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 20:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, alcanzando los 17 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada templada y agradable.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.