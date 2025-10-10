El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que la visibilidad sea óptima, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados durante las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 18 grados hacia la tarde y la noche. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será cálido, las noches pueden ser frescas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir más tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% en la madrugada y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el ambiente será seco, la sensación de calor puede ser más intensa durante las horas pico. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad moderados hará que el tiempo sea cómodo para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen realizar actividades como la navegación o el ciclismo. A medida que avance el día, el viento se suavizará, proporcionando un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de Oia, así como para participar en eventos al aire libre o simplemente relajarse en un entorno sereno.

En resumen, Oia experimentará un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.