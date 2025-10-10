El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 24 grados a las 13:00 horas. En la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 24 grados, antes de descender a 19 grados al caer la noche. Este rango térmico es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y disminuyendo a un 58% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante recordar que la sensación térmica puede variar, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y a media tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o practicar deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre. En resumen, O Rosal se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.