El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en O Porriño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 12 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 26 grados. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas más altas, generará un ambiente más seco y confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de O Porriño disfrutar de un día completamente despejado y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 15 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 20:00 horas, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño se presenta como una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.