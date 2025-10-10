El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la sensación de calor será agradable, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas. La brisa marina, que soplará desde el noreste, aportará un alivio refrescante, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople con una velocidad de entre 15 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la mañana. Esta brisa, aunque moderada, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes acuáticos. La dirección del viento, predominantemente del noreste, también contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para quienes deseen explorar los hermosos paisajes de O Grove, ya sea caminando por sus senderos o disfrutando de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol, que ocurrirá a las 20:01, ofrecerá un espectáculo visual digno de admirar, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de los colores del ocaso. En resumen, el tiempo de hoy en O Grove se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de esta jornada una experiencia memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.