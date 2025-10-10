El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% por la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que contribuirá a una jornada placentera. La brisa suave que se prevé, con vientos que oscilarán entre 1 y 10 km/h, también ayudará a mantener el confort térmico, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día completamente seco. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Este es un aspecto positivo para quienes planean actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la playa.

Los vientos, predominantemente del este y noreste, serán suaves, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas de mayor actividad. Esto proporcionará una agradable sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina puede ser un alivio en las horas más cálidas del día.

A medida que el sol se ponga a las 20:01, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en niveles agradables, alrededor de 16 grados . La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para actividades nocturnas o simplemente para relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.