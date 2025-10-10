El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 16 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h a las 17:00 horas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Los residentes de Mos pueden aprovechar el tiempo favorable para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que el sol se ponga a las 20:00 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Mos se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y despejado que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.