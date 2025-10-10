El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 30% en la tarde. Esta reducción en la humedad puede contribuir a una sensación de mayor confort, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es aconsejable tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad, como el uso de sombrillas o estructuras ligeras al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la noche. La caída de la temperatura será gradual, y se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:00 horas.

En resumen, Moraña disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.