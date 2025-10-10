El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Mondariz disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que la visibilidad sea excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 7:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 26 grados hacia la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Esta variación térmica sugiere que, aunque las mañanas sean frescas, el sol proporcionará un calor agradable durante las horas centrales del día, ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave será un complemento agradable al clima soleado, haciendo que las actividades al aire libre sean aún más placenteras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser favorable para quienes planean realizar actividades deportivas o paseos por la naturaleza.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave. Es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.