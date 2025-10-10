El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo cálido y soleado invitará a disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Moaña, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.