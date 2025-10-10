El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Meis. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 30% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que contribuirá a un ambiente agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas. Esta brisa será refrescante y ayudará a moderar las temperaturas, haciendo que el tiempo sea aún más placentero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como caminatas, picnics o deportes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:00, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.