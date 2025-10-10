El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 14 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Alrededor del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados, lo que será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 22 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente sin causar incomodidades.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Meaño disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un momento perfecto para salir, pasear y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.