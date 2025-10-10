El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general en las actividades diarias. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos familiares. La ausencia de lluvia también permitirá que los espacios verdes de Marín se mantengan en óptimas condiciones, perfectos para disfrutar de un picnic o una caminata.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables durante la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.