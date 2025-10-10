El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, estabilizándose en torno a los 9 grados hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 23 grados a las 17:00, lo que marcará el pico de calor del día.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, alcanzando un 100% entre las 03:00 y las 05:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 34% a las 17:00, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y los 40 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán a las 00:00 y a las 01:00, alcanzando hasta 40 km/h, mientras que durante la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 20-36 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más agradables para disfrutar del aire libre serán durante la tarde, cuando las temperaturas sean más cálidas y el viento se sienta más suave. Con un ocaso previsto para las 19:58, los habitantes de Lalín podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, cerrando así un día ideal para actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.