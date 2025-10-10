El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la isla durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un leve frescor, alcanzando los 17 grados a las 00:00 horas y manteniéndose en torno a los 16 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. La máxima se registrará alrededor de las 17:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 23 grados, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y las playas de la isla.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, lo que es perfecto para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 30 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 30 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, pero se recomienda a los visitantes y residentes que tomen precauciones si planean realizar actividades en la costa, ya que las ráfagas pueden ser más intensas cerca del mar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es un momento ideal para explorar la isla, disfrutar de sus paisajes y participar en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.