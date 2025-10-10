El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables, comenzando con 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas siguientes.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 70%, lo que puede generar una sensación de calidez, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en zonas expuestas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 20:02 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde iluminada por el sol. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 18 grados a las 23:00 horas, con una humedad que se mantendrá en torno al 50%. Este descenso gradual de la temperatura, junto con el cielo despejado, ofrecerá una noche agradable y propicia para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.