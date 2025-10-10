El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto nivel de humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando las direcciones del este y noreste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor del día. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 20:01, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La transición hacia la tarde y la noche se caracterizará por un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.