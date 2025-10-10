El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 84%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 31 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, sugiere que será un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo. Por la tarde, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en caso de ser necesario, ya que la sensación térmica podría ser más alta debido a la combinación de temperatura y humedad.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.