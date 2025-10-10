El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , comenzando con un fresco de 16 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, haciendo que el calor sea más llevadero durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 14 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 53 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:00 horas, marcando el final de un día soleado y agradable. La puesta de sol será un espectáculo visual, con cielos despejados que permitirán disfrutar de los colores del atardecer sin obstáculos. En resumen, hoy en Catoira se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar cada momento.

