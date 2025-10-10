El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

Hoy, 10 de octubre de 2025, A Cañiza disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana, antes de ir en aumento a medida que avanza el día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 83% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas. A pesar de la brisa, las condiciones serán ideales para disfrutar de un paseo o una jornada de deporte al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo inestable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

El orto se producirá a las 08:40, brindando a los habitantes de A Cañiza la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:59, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral en pleno otoño es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural que rodea a la localidad.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en A Cañiza, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.