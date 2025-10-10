El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este clima templado será perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 38% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general. Las condiciones de humedad también favorecerán la estabilidad atmosférica, reduciendo la posibilidad de que se formen nubes de tormenta.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa suave será un complemento agradable al clima cálido, haciendo que las temperaturas se sientan aún más agradables.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia también permitirá que los suelos se mantengan secos, lo que es ideal para quienes planean actividades en la naturaleza o en espacios abiertos.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:01, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual digno de contemplar. La luz del atardecer, combinada con el cielo despejado, promete un final de jornada espectacular.

En resumen, hoy en Cangas se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.