El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que lo convierte en un momento ideal para pasear por las calles de Cambados o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los residentes y visitantes pueden aprovechar esta jornada para explorar los encantos de Cambados, conocido por su rica historia y su patrimonio cultural.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de la belleza del entorno, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la gastronomía local, visitar bodegas o simplemente relajarse en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.