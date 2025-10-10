El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Caldas de Reis con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados a las 12:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 26 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 76% y bajará hasta un 30% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 12 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 36 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

La puesta de sol está programada para las 20:00, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada. Con el cielo claro y las temperaturas agradables, será un momento perfecto para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Aprovechemos este día soleado y agradable, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.