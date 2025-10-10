El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas siguientes. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados hacia el mediodía, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza en un 69%, irá disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más confortables hacia la tarde.

El viento, que soplará principalmente desde el este, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h. Sin embargo, a lo largo del día, se espera que la intensidad del viento disminuya, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes de Bueu disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, pero se mantendrá en niveles agradables, rondando los 20 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso, que ocurrirá a las 20:01, ofrecerá un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá apreciar los colores del atardecer.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el entorno natural y social de esta hermosa localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.