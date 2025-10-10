El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Barro se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 24 grados a las 15:00 horas y culminando en 26 grados a las 18:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 29% en la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que la jornada sea más placentera.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 01:00 horas. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Barro disfruten de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.