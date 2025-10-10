El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Baiona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 13 y 21 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada y alcanzando su punto más bajo de 13 grados a las 08:00 horas.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 20 grados entre las 12:00 y las 16:00 horas. Este incremento hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy agradable. Por la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado hasta el ocaso, que se producirá a las 20:01 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 53% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando direcciones del este y noreste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.