El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 27 grados a las 17:00 horas, lo que será ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 21 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 29% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más llevadera debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 21 y 24 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 48 km/h en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Con estas condiciones, los habitantes de As Neves pueden planificar actividades al aire libre, disfrutar de paseos por la naturaleza o simplemente relajarse bajo el sol. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.