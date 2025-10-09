El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 21 y 33 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h en momentos puntuales, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 20:02, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular del ocaso. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.