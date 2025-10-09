El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15-16 grados hasta las 10:00 horas, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a medianoche y descendiendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento, predominantemente del noreste, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Vilaboa disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 08:40 y el ocaso a las 20:02, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Vilaboa será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.