El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá la localidad. Este estado del cielo se mantendrá constante durante la mayor parte del día, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, pero manteniéndose en niveles elevados, alrededor del 75% por la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que sugiere que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco, a pesar de la abundante nubosidad. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas son más bajas.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco debido a la frescura matutina y la presencia del viento.

