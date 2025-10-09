El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , y se espera que a lo largo de la mañana se mantenga en torno a los 16-17 grados, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza alta en la mañana con un 75%, irá disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, llegando a niveles más confortables hacia la tarde, con un 46% previsto para las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos por la ciudad o disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Vigo.

El ocaso se producirá a las 20:02 horas, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable para los vigueses y visitantes. Con cielos despejados y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Vigo, ya sea en sus playas, parques o en el centro de la ciudad. La combinación de buen tiempo y la vibrante vida urbana de Vigo promete una jornada memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.