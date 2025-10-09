El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 78% a las 00:00 horas y manteniéndose en torno al 79% durante la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 20 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 14:00 horas, con velocidades de hasta 45 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 18:00 horas y bajando a 19 grados hacia las 20:00 horas. La humedad también seguirá su tendencia a la baja, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día seco y soleado. El ocaso se producirá a las 20:02 horas, marcando el final de una jornada que promete ser tranquila y placentera. En resumen, el tiempo en Valga hoy será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.