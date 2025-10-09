El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 12:00 del mediodía. La máxima del día se prevé que llegue a los 27 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos durante la mañana, comenzando en un 80% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 54% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá que el calor se sienta de manera más intensa en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:40 horas y el ocaso a las 20:02 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.