El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que indica que no se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá que los habitantes de Silleda realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de 34 km/h en la tarde. Este viento fresco puede contribuir a una sensación de mayor frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a pesar de la nubosidad, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Silleda disfruten de un día sin interrupciones. La salida del sol se producirá a las 08:38, mientras que el ocaso será a las 20:00, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades diurnas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que las noches se sientan más frescas. En resumen, el tiempo en Silleda para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un día al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca y la alta humedad.

