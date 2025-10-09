El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas siguientes, pero manteniéndose en un rango cómodo durante la mayor parte del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 09:00 horas, con 15 grados, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% a medianoche y descendiendo gradualmente a un 66% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a días más cálidos.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con una velocidad que oscilará entre los 18 y 30 km/h, predominando del norte y noreste. Las rachas más fuertes se esperan entre las 09:00 y las 10:00 horas, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades en la playa o en áreas expuestas.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.