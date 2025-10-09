El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que el estado del cielo permanezca en condiciones óptimas, con una descripción constante de "despejado" en todos los periodos del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén nubes que puedan interrumpir la luz solar.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores que rondan los 16 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un pico de 27 grados en la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con temperaturas de 25 grados a media tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo, ideal para disfrutar del aire libre sin la sensación de bochorno.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h durante la mañana, aumentando a 20 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 39 km/h hacia el final del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, no debería ser un inconveniente para las actividades al aire libre, sino más bien un complemento agradable a la calidez del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que hoy será un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.