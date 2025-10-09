El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre y paseos por la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría marcar hasta 26 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% en las primeras horas y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como excursiones, picnics o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Los amaneceres en Salceda de Caselas serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:40, y el ocaso se producirá a las 20:02, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del entorno natural de Salceda de Caselas, con un día soleado y temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.