El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 63% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se esperan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

El viento, que soplará desde el noreste, alcanzará velocidades que oscilarán entre los 12 y 42 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales, donde se podrían registrar vientos de hasta 42 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Es recomendable tener precaución en áreas expuestas, especialmente durante las ráfagas más fuertes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas. Por la noche, se espera que la temperatura baje a unos 17 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. El ocaso se producirá a las 20:02, marcando el final de un día que promete ser muy placentero.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, realizando actividades deportivas o simplemente relajándose al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que este día sea memorable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.