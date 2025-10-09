El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean moderadas y agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que se mantenga en torno a los 16-17 grados hasta el mediodía.

La humedad relativa en la mañana es del 74%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero no se prevén condiciones incómodas. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 66% hacia el mediodía, lo que permitirá que la temperatura se sienta más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La máxima del día se espera que llegue a los 26 grados en la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Redondela pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:02 horas.

A medida que la tarde se convierte en noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En general, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o simplemente relajarse al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que ofrece Redondela en este día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.