El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas siguientes. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 16 grados hasta las 10:00 horas. A partir de ese momento, se prevé un aumento, alcanzando los 18 grados a mediodía y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente bochornoso, lo que es un alivio para quienes planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 22 y 36 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. A las 12:00 horas, el viento alcanzará su máxima velocidad, con rachas de hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se prevén lluvias en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima favorable es ideal para disfrutar de la belleza natural de Pontevedra, ya sea paseando por sus calles históricas, visitando parques o simplemente disfrutando de una comida al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.