El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Pontecesures se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 15 y 24 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% por la noche. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y podría incluso contribuir a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.