El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance el día, la sensación térmica será de confort, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 39% en las horas de mayor calor. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, permitiendo disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad. Durante la mañana, el viento soplará del norte a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h desde el noreste. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Ponteareas realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones climáticas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:02, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol en un cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, rondando los 19 grados hacia la noche.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día espléndido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la localidad. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves promete un día perfecto para todos.

